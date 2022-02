La actual gobernadora regional Kimmerle Gutiérrez Canahuire habría promovido desde las sombras la campaña de revocatoria que se realizó el año 2020 en contra del suspendido gobernador regional Elmer Cáceres Llica.

Y es que Exitosa tomó conocimiento que el promotor visible de aquella revocatoria identificado como Miguel Robles Borda resultó ser uno de los proveedores favoritos del área de Imagen Institucional de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) entre el 2019 y 2021.





Cabe recordar que, en esos años, Kimmerlee Gutiérrez fue la jefa de dicha oficina y desde su cargo requirió una serie de servicios para promocionar el proyecto Majes Siguas II.

Es así que, entre los principales beneficiados con esos requerimientos estaba Miguel Robles quien a través de la empresa Fabritex realiza el servicio de venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado.

Según la página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Robles Borda brindó servicios a la Autodema por S/ 72 mil 297, de los que al menos 3 fueron requeridos por el área de Imagen por un monto de S/ 41 mil 125 y el resto a otras oficinas bajo el concepto de vestuario y prendas diversas.





◼ Servicios

El abril del 2021, Robles brindó el servicio de costura de maletines y bordado de materiales para difusión de Imagen Institucional por un monto de S/ 3 mil 625.

En tanto que, en noviembre del 2021 elaboró 500 poleras para personal de los sectores de Condoroma, Tuti, Huambo, Pitay, Majes por un monto de S/ 22 mil 500.

En diciembre, la misma oficina de Imagen requirió el servicio de confección de 350 mochilas por un monto de S/ 15 mil, bajo el concepto de difusión del proyecto Majes Siguas II.

Cabe mencionar que, según el Registro de Proveedores del Estado, entre los años 2019 y 2020 Borda Robles prestó 8 servicios por un valor total de S/ 35 mil para atender los requerimientos de la oficina de Imagen de Autodema. En ese periodo se confeccionaron gorros, mochilas, mascarillas, entre otros para la difusión interna y externa del proyecto.

Es preciso indicar que, a partir de noviembre del 2020 Robles Borda junto a otras personas conformó el colectivo León del Sur para impulsar la revocatoria de Cáceres Llica, que de haber prosperado hubiera beneficiado al vicegobernador de aquel entonces, Walter Gutiérrez, papá de Kimmerlee Gutiérrez, quien le requería una serie de servicios.

No obstante, al final de la campaña el revocador quien juraba no tener intereses particulares en la labor indicó que solo logró recolectar 122 mil de las 286 mil 317 firmas que se necesitaban para sacar del cargo a Cáceres Llica.

Exitosa intentó comunicarse con el exrevocador, pero no respondió los teléfonos.

