La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire y sus funcionarios colocaron el último martes la primera piedra de la obra de asaltado de la carretera Tomepampa, Alca y Puyca en la provincia de La Unión pese a que la misma todavía no ha sido licitada a ninguna empresa para su respectiva ejecución.

La autoridad regional junto al gerente general Jorge Suclla Medina, el gerente de Infraestructura Mario Calderón y una comitiva de servidores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) llegaron hasta La Unión, con motivo del 187 aniversario de la provincia y organizaron una ceremonia con las autoridades locales y pobladores comprometiendo el inicio de la esperada obra.

◼ Ceremonia o burla

Entre bombos y platillos de una banda de música de un colegio del lugar y el aplauso de los pobladores, la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez y sus funcionarios rompieron una pequeña chomba, abrieron un hueco en la tierra y colocaron una piedra con mezcla de cemento como quien da inicio a la ejecución de una obra.

No obstante, en la actividad el gerente general Jorge Suclla Medina, admitió que recién se hará la convocatoria para la licitar la obra: “estamos muy cerca ya. Ya tenemos los TDR (Términos de Referencia), vamos a hacer la convocatoria”.

En tanto que, en la nota de prensa de la entidad solo se indicó que la convocatoria se lanzaría en los próximos días”.

Sobre la colocación de la primera piedra, Suclla dijo que era un “gesto importante, como aquel que solemos hacer cuando tenemos una enamorada y le entregamos un anillo de compromiso porque nos vamos a casar. Este es un gesto de compromiso con los pobladores (para el inicio de obra)”.

Por su parte el alcalde de Tomepampa, Francisco Hinojosa Solís, quien no tuvo más que sumarse a la ceremonia, dijo: “Esta obra tiene que iniciarse, no sé si habrá licitación, ya estará en proceso o en convocatoria. Se va poner la piedra, y no hay que dejar pasar mucho tiempo para iniciar la obra”.

◼ Compromiso pasado

Es preciso indicar que, en enero del 2021 la anterior gestión del exgobernador Elmer Cáceres Llica también realizó una ceremonia en la provincia donde entregó una ruma de documentos a las autoridades locales indicando que, en aquel entonces, el expediente técnico de la obra ya estaba listo para su licitación.

El ingeniero económico, Robert Perca, especialista en inversiones públicas explicó que en teoría un proceso de licitación debería demorar aproximadamente un mes y medio, pero que en la práctica se demora entre 4 y 6 meses.

“Esto debido a que se presentan observaciones, consultas, entre otros. Y a veces se cae el proceso y se vuelve a retomar. Por eso que en la práctica demora entre 4 y 6 meses”, puntualizó.