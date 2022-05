Arequipa: Gestión de Omar Candia tiene en abandono al Centro Histórico

A siete meses de finalizar la gestión del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, su gobierno no ha ejecutado ningún proyecto de envergadura en el Centro Histórico de la ciudad que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad el año 2001 por la Unesco.

Y es que, la administración municipal de Candia apenas pudo concluir el año pasado la obra de mejoramiento del eje vial Jerusalén-San Juan de Dios, proyecto heredado por su antecesor, el exburgomaestre provincial Alfredo Zegarra Tejada.

◼ Zona postergada

El Centro Histórico de la ciudad donde prevalecen las edificaciones elaboradas con sillar, tienen características únicas, en diseño y construcción que están llenas de riqueza histórica, obliga su conservación por ser Patrimonio de la Humanidad, el cual además, está en constante evaluación por la Unesco.

En ese sentido, el exdecano del Colegio de Arquitectos de Arequipa, Félix Solis Llapa dijo que existen varios proyectos pendientes en el Centro Histórico como la transformación de la excárcel Siglo XX en un Centro Cívico Cultural.

El 2015, el gobierno municipal del exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra, estimó que el proyecto costaría más de 14 millones y que comenzaría a ejecutarse ese mismo año, sin embargo, este se quedó en la etapa de anteproyecto.

Hay que precisar que, este recinto donde está proyectado ser en un lugar de eventos culturales, hoy es un depósito de camiones y contenedores de basura de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

De igual manera, el exdecano propuso la puesta en valor de la estación del Ferrocarril del Sur que está en calle Tacna y Arica, el cual podría ser transformado en un museo con el mantenimiento a sus vagones e infraestructura.

También está pendiente en la zona patrimonial el avance en el proceso de peatonalización, entre ellas la calle Octavio Muñoz Nájar. “Es importante incentivar a las personas a caminar por su Centro Histórico para que puedan apreciar la belleza de su arquitectura”, expresó Solis quien resalto esta parte de la ciudad como un potencial turístico a nivel nacional e internacional.

◼ Sin obras

En tres años y cinco meses, la gestión del alcalde Omar Candia apenas ha finalizado la obra del eje Jerusalén-San Juan de Dios, proyecto que comenzó a ejecutarse en octubre del 2018, pero que fue entregado casi tres años después, en julio del 2021.

Cabe señalar que esta obra tuvo un sobrecosto de más de S/ 8 millones y pasó de costar 19 millones a 27 millones de soles en este gobierno municipal.

Por su parte, la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental de la MPA solo realizó el mantenimiento de bolardos en la zona patrimonial de la ciudad, obra valorizada en 83 mil 147 soles.

Asimismo, la comuna provincial también viene realizando el mantenimiento a la cobertura de sillar del Complejo Cultural Ateneo, la cual cuenta con un presupuesto de 757 mil 271 soles. Empero, la obra lleva 5 meses de retraso ya que debió ser entregada el 11 de diciembre del año pasado.

Sobre esta escasez de obras, el gerente de Centro Histórico y Zona Monumental, César Berrios, dijo que su área no se encarga de ejecutar obras, ya que ello es responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Sin embargo, esta gerencia encabezada por Edward Pinto, aseguró que el funcionario puede proponer proyectos y recibir presupuesto para que se ejecute los mismos.

◼ Plaza de Armas

Un ejemplo del desinterés que la administración de Omar Candia tiene por el centro de la ciudad, es la nefasta situación en la que se encuentra la Plaza de Armas.

Los dueños de restaurantes que ocupan el segundo nivel del portal de San Agustín han construido carpas y casuchas en el tercer nivel de estas estructuras que forman parte del perímetro de la plaza, increíblemente a un costado de la Gerencia de Centro Histórico. La misma atrocidad ocurre con impunidad en el portal municipal desde hace años.

Los ‘jaladores’ que abundan en la plaza ofrecen fotos en el tercer nivel de los portales con el fondo de la Catedral a cambio de consumir un plato de comida o bebidas en estos restaurantes. Indican que, también es posible consumir alimentos en el tercer piso de los portales.

Pero esto no es todo en la plaza. Desde inicios de año la pileta icónica de la ciudad, El Tuturutu, está malogrado sin que funcionarios asuman la responsabilidad sobre este desperfecto. Hay que recordar que, el 2018 este monumento fue restaurado con un presupuesto de S/ 200 mil y ahora no funciona.

Al respecto, Exitosa buscó al gerente de Centro Histórico, César Berrios, quien prefirió no contestar las llamadas ni mensajes. Un servidor de esta gerencia indicó que las carpas en el tercer nivel de los portales son informales, mientras que, los jaladores dejaron entrever el pago de cupos a funcionarios de las MPA para no ser fiscalizados.

◼ Temor

El expresidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Arequipa (AVIT), Jorge Valderrama expresó a Exitosa su temor a que la Unesco retire el título de Patrimonio de la Humanidad a la ciudad debido a la inoperancia de sus autoridades.

“El día que venga la Unesco a realizar un estudio de nuestra zona patrimonial, le aseguro que nos quita este distintivo”, manifestó Valderrama, indicando que la Plaza de Armas es un caos, el centro está saturado de comerciantes informales y vehículos, y los asaltos en el corazón de la ciudad es de todos los días.

“La gestión de Candia no ha hecho nada para controlar el comercio ambulatorio y la inseguridad en las diferentes calles”, expresó.