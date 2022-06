El exjefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, general PNP Víctor Zanabria Angulo; el jefe zonal de Camaná y Caravelí, comandante PNP Manuel Aranibar Salazar y el encargado de la Unidad de Servicios Especiales (USE) 2020, el capitán PNP, Juan Velásquez Soto son investigados por el delito de peculado por presuntamente permitir el 2 de diciembre de 2020, la masacre causada por la empresa minera Intigold Mining en agravio de los mineros informales Calpa Renace.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, María Alejandra Cabana Ocsa señaló que estos policías estarían implicados en el ataque que dejó a 9 personas heridas y una muerta.

“Tenemos una investigación inicial, de acuerdo a los hechos ocurridos el 2 de diciembre, se está denunciando a funcionarios de Energía y Minas (Ministerio), y efectivos policiales, mi despacho está analizando qué responsabilidad podrían tener por delitos independientes o por organización criminal”, detalló la fiscal.

Exitosa accedió a la carpeta fiscal donde testigos protegidos declararon que la noche del 2 de diciembre de 2020, 30 personas, entre ellos personal de seguridad de Intigold ingresaron al campamento de Calpa Renace.

Cuatro jóvenes intentaron esconderse en una choza; sin embargo, al ingresar el último de estos, de nombre Edwin Ramos conocido como ‘Chile’, recibió un impacto de bala en el abdomen. Al instante los agresores le pidieron que saliera del lugar, para luego dispararle en la cabeza, debido a que reconoció a uno de los pistoleros.

En tanto, las otras jóvenes suplicaron que nos las asesinen porque tenían hijas menores. Los testigos presenciales aseguraron que los atacantes se llevaron en la tolva de su camioneta los cadáveres de Chile y de otro joven que asesinaron.

Tras ello, sus compañeros intentaron perseguirlos, pero los 50 agentes de la USE que se hallaban en la zona no los dejaron pasar, pese a que les contaron sobre el asesinato ocurrido y que se habían llevado los cuerpos con rumbo desconocido.

Desde esa fecha los pobladores de Calpa Renace no vieron a Chile hasta el 6 de mayo del presente año, cuando fue ubicado en un socavón del sector de Huanaquita, del distrito de Atico.

En la carpeta se indica que los policías acusados, permitieron el ataque y sin motivo alguno encubrieron el salvaje desalojo de los mineros informales de Calpa Renace, cuando pudieron evitar la muerte de los dos jóvenes.

Cabe resaltar que, los oficiales son investigados por la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios y ahora Crimen Organizado.

Hay que precisar que, durante la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, se solicitó mediante un oficio de carácter urgente a la IX Macro Región Policial de Arequipa (Macrepol), en la que se informe quién solicitó la presencia policial en la zona de Calpa del distrito de Atico (Caravelí) del 1 al 2 de diciembre de 2020, cuando se produjeron enfrentamientos entre la empresa Intigold y Calpa Renace.