El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Jorge Luis Suclla; el gerente regional de Educación, Santos Benavente y el director de la biblioteca regional Mario Vargas Llosa, Rubén Pachari no pidieron la respectiva licencia sin goce de haber a sus trabajos originales para poder ocupar los cargos que tienen actualmente.

Y es que, estos tres funcionarios de confianza de la gestión de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez también son docentes nombrados a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

En tal sentido, los referidos profesionales gozan actualmente de una doble remuneración del Estado, una por su labor de docencia en la universidad y otra por el cargo de confianza en diferentes niveles del GRA.

En un reciente informe, el Órgano de Control Institucional (OCI) observó la situación de Suclla como incompatible puesto que según el informe técnico N° 1123-2019, un empleado público no puede laborar como docente a tiempo completo y a la vez realizar otra actividad para el Estado también a tiempo completo.

◼ Defienden sueldo

Similar situación es la del gerente de Educación, Santos Benavente quien se defendió diciendo: “Yo trabajo en la gerencia de 7 de la mañana a 2 de la tarde y después en la docencia de la UNSA. La ley me lo permite. He sabido organizar mis tiempos, la noche la convierto en día y no he necesitado pedir licencia”, dijo.

En tanto que, Pachari también se acoge a la excepción legal de que un docente si puede recibir doble sueldo del Estado.

Los gerentes del Gobierno Regional tienen un nivel remunerativo F-5 equivalente a S/ 6.625, según información de la entidad. En tanto que, los docentes nombrados a tiempo completo tienen un sueldo promedio de 7 mil soles.

