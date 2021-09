Arequipa: Expedientes no usados en obra vial deja perjuicio de S/ 631 mil

Un perjuicio de S/ 631 mil 932 dejó al final la ejecución de la obra “Construcción del intercambio vial en el cruce de la avenida Dolores y Andrés Avelino Cáceres” realizada el 2014 en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, durante la gestión del exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada.





Exitosa tuvo acceso al informe de auditoría N° 005-2017-2-0353 de la Contraloría, en el que se revela que dos expedientes técnicos no utilizados en la obra del intercambio vial generaron un grave perjuicio económico a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).





◼ Hechos

Según el informe realizado entre el 12 de julio del 2013 y 31 de diciembre del 2016 sobre la ejecución del intercambio vial, la MPA autorizó al consorcio Dolores, ejecutor del proyecto, la elaboración de dos expedientes adicionales no considerados en el expediente técnico de la obra.

Uno de los expedientes consistía en la construcción de un puente peatonal a la altura de la Universidad Alas Peruanas y el otro se trataba de un proyecto de cambio de luminarias tipo LED. Ambos no estaban consignados en el proyecto del intercambio vial.

Lo grave del hecho, es que la MPA tras autorizar la elaboración de estos documentos, luego decidió no ejecutar los proyectos adicionales y por ende se negó a pagar a la empresa los costos por la formulación de los expedientes.

El consorcio Dolores y la entidad, al no ponerse de acuerdo sobre los pagos en relación a estos dos documentos, se sometieron a un arbitraje.

En un laudo arbitral se determinó al final que la Municipalidad de Arequipa pague al privado S/ 674 mil 932 por elaboración de expedientes, gastos generales y arbitrales.

Sin embargo, en la liquidación final del intercambio vial, se dispuso no pagar al consorcio la elaboración del expediente del puente peatonal (S/ 50 mil), y la MPA desembolsó al final S/ 631 mil 932, monto que representa un perjuicio para la entidad.

◼ Detalles

Hay que precisar que, por el expediente adicional para construir un puente peatonal, en el laudo se ordenó que la MPA pague al contratista 50 mil soles por el expediente técnico y S/ 234 mil 86 por gastos generales. La entidad pagó al final de la obra este último monto.

En relación al segundo expediente para la instalación de luminarias tipo LED, no considerado en el expediente definitivo, también a través del laudo arbitral se dispuso que el municipio pague al consorcio Dolores S/ 368 mil 795 por el expediente no utilizado y por los gastos generales ocasionados.

