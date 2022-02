Arequipa: Dirigentes del Valle de Tambo se resignan a ser encarcelados

Los exdirigentes del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso y Jaime de la Cruz Gallegos manifestaron su disposición de entregarse a la justicia apenas salga la orden de detención en su contra para ser conducidos al penal de Socabaya.

Y es que como se recuerda, el pasado 2 de febrero la Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa confirmó una pena de 7 años de cárcel para Reynoso y 12 años para De la Cruz por motín, disturbios y entorpecimiento a servicios públicos en las protestas contra el proyecto Tía María en el 2015.





En la sentencia en primera instancia los dirigentes estuvieron en la clandestinidad durante casi 7 meses.





◼ Se pondrán a derechos

“No voy a necesitar que la policía se moleste en capturarme, no me voy escapar como otros. En el momento que se den las órdenes inmediatamente vamos a entregarnos a la justicia para poder cumplir esta sentencia política. No la comparto, pero tengo que afrontarlo”, dijo Jaime de la Cruz.

El dirigente señaló que recibió el ofrecimiento de salir del país, pero no aceptó.

En tanto que, Reynoso dijo: “Hoy quizás nos van a mandar presos, estamos en toda la disposición para hacerlo en el momento que lo requiera la justicia. Estoy a la espera de que tengamos que ponernos a derecho, no nos queda otra que obedecer estas decisiones de los jueces”.

“Quizá voy a estar preso, pero la cárcel no me va a matar, pasarán los años, saldré y voy a estar nuevamente al frente de mi pueblo luchando”, expresó.

Los dirigentes se manifestaron a través de las emisoras de su localidad en Islay donde recibieron el apoyo de sus simpatizantes.

