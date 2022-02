La construcción de la obra Interconexión Vial Bicentenario que ejecuta el consorcio Arequipa Moderna en las jurisdicciones del Cercado, Mariano Melgar, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero se incrementará en 10 millones de soles.

Omar Candia, alcalde de Arequipa en visita de inspección realizada ayer al proyecto vial, dijo que esta obra de 60 millones de soles, tendría un incremento de 10 millones más.





Sostuvo que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) tiene planeado aprobar hasta el final de la obra previsto para setiembre de este año, un promedio de nueve adicionales.

La autoridad sostuvo que el incremento en el costo se debe a las instalaciones (postes y otros) sobre todo por parte de las operadoras de telecomunicaciones (telefonía, internet, cable, entre otros) halladas en el área de intervención de la obra.

En ese sentido, la MPA hasta el momento ya ha aprobado un promedio de cinco adicionales que, a decir de Candia, son legales por deficiencias en el expediente técnico de la obra.





◼ Vecinos se quejan

Por otro lado, un grupo de vecinos que viven cerca de la obra vial, realizaron ayer un plantón de protesta en contra de Candia quien no quiso atenderlos.

Los ciudadanos manifestaron a Exitosa que el alcalde no ha explicado sobre la reducción en el ancho de la avenida Londres, ni tampoco sobre la disminución en el ancho en un tramo de la torrentera en la recta de la avenida Los Incas.

Lamentaron que la gestión de Candia desde diciembre del año pasado no entregue el informe técnico de la obra solicitado por los vecinos para conocer los detalles de los trabajos, los cuales algunos afectan a los moradores del lugar.

