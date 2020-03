Arequipa: Confeccionan 3 mil mascarillas para donarlas a población vulnerable

Ante el desabastecimiento de mascarillas en las farmacias y el incremento de precios en las tiendas por internet, el colectivo “El Angelito de Paucarpata”, encabezado por Ángel Condori, decidió confeccionar 3 mil mascarillas de tela para donarlas a personas de escasos recursos económicos. Condori, un empresario dedicado a la confección de productos textiles, en vez de pasar los días de

cuarentena descansando, decidió mover su taller a su domicilio para elaborar las mascarillas que utilizan las enfermeras. Para tal fin utilizó 85 metros de tela gabardina, 900 metros de elástico y 6 conos de hilos. Mascarillas seguras “Días antes del estado de emergencia (jueves) nos propusimos confeccionar unas mascarillas para donarlas, por ello decidí ir a conversar con el alcalde de Paucarpata (José Supo) que reunió con otros especialistas de salud y todos me sugirieron el tipo de tela que usan las enfermeras para donarlas”, contó a Exitosa Ángel Condori.

Sin embargo, el estado de emergencia del último domingo en la noche agarró de sorpresa a Condori, quien al día siguiente tuvo que ir a su taller a recoger sus máquinas y demás instrumentos que tAenía a la mano. Desde ese día, empezó a confeccionar las mascarillas en las noches y repartirlas en el día en los lugares más vulnerables del distrito de Paucarpata. “Me gustaría elaborar más mascarillas pero no podría convocar a gente para que me ayude a elaborarlas porque pondría en riesgo su salud, además, la tela y el elástico ya se me están acabando. Ya calculé que solo podré confeccionar 3 mil mascarillas”, señaló. De ese lote, mEmpresario utiliza 85 metros de tela gabardina y 900 metros de elástico para elaborar protectores contra el coronavirus. Donación también será a comuna de Paucarpata.il mascarillas las viene repartiendo personalmente y las otras 2 mil las entregará a la municipalidad de Paucarpata que tiene más logística para repartirlas en el menor tiempo. Condori afirma que el alcalde José Supo se comprometió incluso a entregar las mascarillas al personal del Ejército y a la Policía.