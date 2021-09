Con una población aproximada de 250 mil habitantes, según la Policía, Cerro Colorado es uno de los distritos con mayor incidencia delictiva por encima de Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Cercado y Alto Selva Alegre.

A pesar de ello, dicha jurisdicción carece de un sistema de vigilancia de cámaras de seguridad y apenas tiene un policía por cada 2 mil habitantes.





Según el alcalde de dicho distrito, Benigno Cornejo Valencia, la comuna cerreña no tiene recursos para implementar cámaras de seguridad.

“Los ingresos a la municipalidad se redujeron drásticamente por la pandemia, tenemos la expectativa de ejecutar el proyecto el próximo año bajo la modalidad de obras por impuestos”, dijo la autoridad edil.

Asimismo, agregó: “Estamos a la espera de propuestas de alguna empresa privada, porque implementar un proyecto de esa magnitud requiere de recursos que actualmente no contamos”.

Es decir, que mientras ningún privado esté interesado en ejecutar el proyecto, Cerro Colorado seguirá sin cámaras de seguridad.

Por su parte el gerente de Seguridad Ciudadana, Víctor Díaz Estremadoyro, aseguró que debido a la alta migración en el distrito, el personal de seguridad nunca será suficiente.

“Solo hace dos meses adquirimos 8 patrulleros más, pero eso no basta porque la población en Cerro Colorado sigue aumentando y la escasez de policías es tremenda”, mencionó.

Hay que precisar que la comuna cerreña cuenta con 18 patrulleros y 178 serenos para tres turnos.

Sin embargo, 8 patrulleros se destinaron a las 4 comisarías del distrito para ejecutar patrullajes integrados con la Policía.





◼ Pocos policías

Actualmente Cerro Colorado solo cuenta con las comisarías de Zamácola, Mariscal Castilla, Ciudad Municipal y Cerro Colorado, cada una de ellas tiene laborando a 48, 50, 50 y 75 policías respectivamente.

En total, el distrito dispone de 223 policías para tres turnos; es decir, que en promedio existe un policía por cada 2 mil habitantes.

Del 100% de denuncias que se registran a diario en el distrito cerreño, el 40% responden a delitos de violencia familiar y otro 40% a delitos contra el patrimonio, como por ejemplo: Robos, hurtos, asaltos, estafas, entre otros.

El 20% restante son ilícitos comunes, tales como contra la seguridad pública o contra la vida, el cuerpo y la salud.

