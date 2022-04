Una joven de 18 años en estado de gestación casi pierde a su bebé, luego que su pareja, cegado por los celos, le propinara patadas y puñetazos en todo su cuerpo pretendiendo hacerla abortar.

El agresor identificado como Juan Albino Ramos De La Cruz (35) que es chofer, fue detenido por violencia familiar y lesiones graves.

La agresión ocurrió a las 9:30 horas del último domingo en la vivienda donde ambos conviven ubicada en el asentamiento humano Ramiro Priale del distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná.

De acuerdo al testimonio de la agraviada Paola M.C. (18) que tiene cuatro meses de gestación, ese día fue sorprendida por su pareja, quien ingresó a su vivienda en estado de ebriedad y empezó a reclamarle por su embarazo, refiriendo que el bebé no era su hijo.

“Me decía que él no era el padre de mi bebé y cuando le respondí con gritos empezó a golpearme el rostro”, contó la mujer.

Los puñetazos hicieron que la mujer cayera al piso y el chofer aprovechó ese momento para propinarle patadas en el estómago, mientras le decía que ese hijo no era suyo.

Los gritos y llanto de la mujer hicieron que el agresor detenga la paliza y trasladara a la víctima al hospital de Camaná.

En el lugar el médico diagnosticó a la joven madre con amenaza de aborto y fractura de las costillas.

Por los golpes que eran visibles en el rostro de la mujer, los agentes policiales tomaron la denuncia de la víctima y detuvieron en el mismo hospital a Juan Albino Ramos y luego fue trasladado en a comisaría del sector.

