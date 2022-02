El alcalde distrital de Yanahuara Roger Anghelo Huerta Presbítero, junto a dos funcionarios municipales viajará entre el 17 y 27 de febrero al estado de Israel para participar del evento denominado: “Gira internacional de capacitación sobre innovación agropecuaria, gestión del agua y riego, rueda de negocios y gobernanza territorial”.





En la víspera el diario oficial El Peruano publicó el acuerdo municipal N° 01–2022 mediante el cual el pleno del concejo municipal de Yanahuara aprobó el pasado 6 de enero el periplo del burgomaestre, del gerente de Servicios a la Comunidad y Medio Ambiente, Diego López Ramos y del jefe de Recursos Humanos, Rodrigo Zúñiga Alfaro.

El documento precisa que el viaje que consta de visitas a las ciudades de Telaviv, Jerusalén y Kfar Saba demandará un gasto de hasta 4 mil 800 dólares por cada uno de los funcionarios, los mismos que serían reembolsados al 100% por el estado de Israel gracias a una beca entregada por Onward Internacional-Gobernanza Educativa que es una ONG.





◼ Incompatible

El viaje generó cuestionamientos a la autoridad municipal ya que el evento está relacionado a temas de agricultura y la jurisdicción es uno de los distritos de la provincia que tiene menor área agrícola con solo 276 hectáreas, según información del Ministerio de Agricultura.

“Yo voy no me voy a ir de paseo o a un tour, soy un académico y como buen soldado me comprometo a replicar lo aprendido”, dijo Huerta Presbítero.

El alcalde indicó que durante este tiempo no pedirá licencia a su cargo porque viajará en representación del Estado.

