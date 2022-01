Los ahorristas de la cooperativa Credicoop Arequipa realizaron ayer una marcha de protesta en la que reclamaron al empresario Hipólito Batallanos Anccasi, fundador y exgerente de dicha entidad financiera, dar la cara y explicar dónde está el dinero que depositaron en los últimos años.

Como se recuerda, en noviembre del 2021, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) intervino las agencias de la referida cooperativa tras detectar que se encontraba en situación de quiebra, puesto que según últimos informes tiene una pérdida de hasta S/ 373 millones.





También te puede interesar: EsSalud Arequipa favoreció a empresa en compra de 15 mil pruebas rápidas

En tal sentido, decenas de ahorristas se movilizaron ayer hasta las instalaciones de la radioemisora Victoria ubicada en la cuarta cuadra de la calle Deán Valdivia donde reclamaron a gritos la presencia de Batallanos Anccasi, quien es propietario de dicho medio de comunicación según la SUNAT.

La molestia de los manifestantes por el temor de perder todos sus ahorros depositados en Credicoop fue tal que, algunos de ellos no dudaron en lanzar huevos en contra de las instalaciones de la emisora.

“La SBS ha informado que la cooperativa ha perdido S/ 373 millones, y el señor Hipólito Batallanos junto a su esposa Rosadri Alcántara Zapana (presidenta del Consejo de Administración) tienen que salir y dar la cara, que nos digan donde está nuestro dinero, no puede ser que perdamos tanto dinero”, explicó Heiner Inofuentes, uno de los voceros de la protesta.

Y es que, según los ahorristas, aunque Hipólito Batallanos ya no tenía ningún cargo directivo formal en la cooperativa, era quien en la práctica dirigía los movimientos de la entidad financiera.

“Por culpa de las mafias estamos en las calles”, fue una de las arengas que repetían a voz en cuello los manifestantes, quienes además portaron carteles que decían: “Hipólito Batallanos devuelve nuestro dinero”.





◼ Denunciado

Cabe recordar que la SBS presentó el pasado 30 de diciembre una denuncia penal en contra de Hipólito Batallanos, Rosadri Alcántara y otras 17 personas, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, apropiación ilícita y ocultamiento, omisión o falsedad en la información, en agravio de la propia cooperativa, sus socios y del Estado.

“Los funcionarios han dicho que el señor Batallanos era quien daba las órdenes y ejecutaba acciones cuando el señor en la parte formal no figura en ningún cargo, pero sí tenía trabajadores incluso de su familia, por eso él ha sido incorporado en la denuncia”; explicó Oscar Basso, superintendente adjunto de la SBS.

MÁS EN EXITOSA