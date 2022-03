“Tuve que regresar a mi casa que está derrumbada por el sismo, para pasar la noche en mi baño, donde quedan algunas paredes que me protegen del frío…”, fue el testimonio de Sulpicio Nina, uno de los 391 pobladores damnificados en el distrito de Maca (Caylloma) por los sucesivos sismos, que destrozaron más de un centenar de viviendas.

También puedes leer: Constantes sismos en Caylloma dejan más de 80 casas inhabitables

Así como él, fueron decenas de personas que tuvieron que dormir en sus patios y ambientes de sus casas destruidas luego de que el Centro Operaciones de Emergencia Regional (COER), llegara a Maca solo con siete carpas para pernoctar.

◼ Maltrato

Como se recuerda, el último miércoles la jefa del COER del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Bárbara Cuadros se comprometió a llevar 250 carpas para los distritos de Maca, Lari, Ichupampa, Madrigal, Cabanaconde y Achoma, que fueron perjudicados con un sismo de 5.5 grados.

Sin embargo, la noche de ese mismo día solo 18 carpas llegaron a la zona del desastre, lo cual habría molestado a los pobladores damnificados que tuvieron que arriesgar su vida pernoctado en sus casas a punto de colapsar

En el distrito de Lari, José Mamani, uno de los afectados aseguró que desde que ocurrió el sismo no llegó ningún tipo de ayuda para las 120 personas que no tienen un techo para dormir. “Pareciera que no han querido ayudarnos, pasaron más de 24 horas del desastre y ningún colchón llegó a Lari”, contó el poblador.

En tanto, se supo que ayer a las 9:00 horas la jefa del COER sostuvo una reunión en Madrigal con los alcaldes de los 6 distritos para establecer una cifra real de los damnificados para recién entregar las carpas, colchones y módulos en horas de la tarde.

◼ Llega la gobernadora

A pesar que el ingreso al distrito de Chivay se hallaba bloqueado por protestantes por el proyecto Majes Siguas II, la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez Canahuire pudo llegar hasta Maca para entregar directamente el apoyo a 400 pobladores que la esperaban en la plaza principal.

En este lugar, a presión de la multitud, se dirigió a ellos y anunció que gestionaría la declaratoria de emergencia de la provincia de Caylloma por la gran cantidad de damnificados por el sismo.

Asimismo, se comprometió en entregar más módulos y carpas para los pobladores, sin embargo, muchos de ellos se quedaron molestos porque no les entregaron ayuda.

“Vamos a dormir solo con una frazada en nuestras casas destrozadas, necesitamos más apoyo del Gobierno Regional”, expresó Rosa Chávez.

◼ Piden terrenos

Cabe señalar que, la declaratoria de emergencia era solicitada desde tempranas horas de ayer por los pobladores perjudicados, así como autoridades distritales.

Inclusive, el alcalde de Lari, José Panta Mamani pidió la presencia del presidente Pedro Castillo para que evidencie los daños y agilice el apoyo.

En ese sentido, también exigieron un programa de vivienda en los terrenos de Majes Siguas II para la reubicación de los habitantes de los distritos de Caylloma, para que puedan estar seguros lejos de los desastres naturales.

◼ Balance

En horas de la tarde, la jefa de COER recién detalló que son 286 las casas inhabitables y 461 las afectadas tras el sismo con mayor magnitud que se registró en la provincia de Caylloma.

Asimismo, confirmó que producto del desastre natural, son 877 los pobladores damnificados.

MÁS EN EXITOSA