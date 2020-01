Arbizu sobre Bryce: “cree que tiene impunidad para expresar su presunta supremacía”

El candidato al Congreso por el partido Juntos por el Perú, Julio Arbizu, señaló que el acto discriminatorio cometido por Mario Bryce, candidato por Solidaridad Nacional, el día ayer durante un debate es un acto ofensivo que afecta a millones que peruanos que en algún momento han sido discriminados por su color de piel.

“Ayer me sentí absolutamente ofendido como seguramente se sienten la mayoría de peruanos y peruanas en este país cuando es víctima de racismo, ayer pensé en darle su merecido, pero me contuve porque hay que seguir los conductos regulares. Esto pasa porque esta gente cree que tiene impunidad para expresar su presunta supremacía sobre quienes piensan que no les van de responder, pero aquí hay personas que no se callan y no se avergüenzan del color de su piel”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar, en Exitosa.

Arbizu negó que haya “amenazado de muerte” a Bryce, como este señaló en su defensa a través de las redes sociales, ante las masivas críticas por su gesto discriminatorio: “frente a la desesperación por la estupidez cometida y la controversia generada alrededor de eso, no le queda otra opción que soplar adelante a ver si amaina el temporal, pero eso no tiene ningún sentido”.

En este sentido, el ex procurador consideró que no son válidos los argumentos que viene emitiendo Bryce para justificar lo que hizo, señalando que la entrega del jabón fue como un gesto para limpiar la corrupción: “si esa hubiese sido su intención, hubiera pensado antes en no llevar en la lista parlamentaria a personas que están directamente vinculadas con la corrupción o la protección acto de corrupción de otras personas”.

Por ello, a pesar de la que la Fiscalía ya abrió una investigación contra el ex periodista, Arbizu señala que este miércoles a las 10 de la mañana presentará una denuncia ampliatoria contra el candidato de Solidaridad Nacional por el delito de discriminación: “yo me estoy acercando hoy a las 10 de la mañana para entregar una denuncia ampliatoria porque los hechos que ocurrieron tienen que estar prolijamente relatados y tiene que quedar muy claro que hay un acto de discriminación que tiene que ver con el color de mi piel, que es el color de piel de millones de peruanos y peruanas”.