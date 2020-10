“Arbitraje con el VAR debe significar partidos totalmente limpios”, afirma Rivera

Atención. Este miércoles, el expresidente de Comisión Nacional De Árbitros (CONAR), Víctor Hugo Rivera, aseguró que el juez chileno Julio Bascuñán no revisó el VAR en jugadas dudosas que involucraban un perjuicio a la Selección Peruana y por el contrario, sí lo hizo para las acciones en contra en favor de Brasil.



En conversación para el programa Exitosa Perú, el extitular de la CONAR, instó a la Selección Peruana a pedir que no le toque otro partido más arbitrado por el chileno Julio Bascuñán.

“En términos generales, ha sido un arbitraje que ha dejado muchas incógnitas y polémicas. Hoy en día la FIFA dijo que se utiliza el VAR para que no quede duda ante jugadas que se den. Si esto pasaba hace cinco años cuando no se utilizaba esta tecnología, perfecto, pero hoy a nivel mundial se tiene la ayuda del VAR y por lo tanto, todos los partidos deben de salir limpios. Nos favorezca o no, el partido debe quedar sin polémicas ni dudas ante sanciones. En el penal de Zambrano a Neymar, no queda claro si el árbitro cobró bien o no”, manifestó.

En esa línea, Rivera reafirmó que no debe quedar cuestionamientos durante todo el partido si es que se utiliza la nueva tecnología, como sí ocurrió en las jugadas de gol del elenco brasileño.

“Yo considero que la jugada del penal es la más grave de otras polémicas. El VAR te debe ayudar y no debe quedar ninguna duda para nadie, para que haya justicia, según el criterio de la FIFA”, añadió.

Por otro lado, el ex árbitro del fútbol peruano e internacional, declaró que la Federación Peruana de Fútbol podría emitir una carta a la CONMEBOL para que no se programen más partidos con el juez Julio Bascuñán, y no se reciban más irregularidades deportivas.

“Todos a nivel mundial tienen derecho a reclamo y la FPF debería hacer el correcto reclamo dentro de los cánones. Además, se debe pedir los videos donde ellos están hablando en el VAR para ver por qué no se utilizó la tecnología”, expresó.

DESAPROBADO

Finalmente, el experto en arbitraje detalló que todos los jueces del partido, tienen observadores que ponen una calificación a su desempeño y por lo ocurrido este último martes, Julio Bascuñán debería ser separado de las Eliminatorias.

“En la evaluación que se tiene, la FIFA debe haber calificado al Bascuñán como un árbitro no apto para el criterio que se pretende manejar. Ellos tienen evaluadores para cada partido y es claro, que no utilizó correctamente la tecnología”, sentenció.

