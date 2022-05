Apurímac: Gobernador Regional lamenta expresión del premier sobre que puede ser secuestrado en Cotobambas

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, lamentó las palabras pronunciadas por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien dio a entender que podría ser secuestrado en caso de visitar la provincia de Cotabambas.

La intervención del premier en el pleno del congreso fue mal recibida por el regente y el pueblo apurimeño, pues coloca de forma desfavorable la imagen de la provincia peruana, quienes únicamente desean que Torres visite la mencionada provincia para solucionar el tema de la invasión de los comuneros al territorio de la empresa minera MMG Las Bambas

“Por supuesto que he querido escuchar cuales son las necesidades de la comunidad, pero ellos se niegan. Quieren que vaya ahí, donde están levantados, que vaya a donde me pueden secuestrar. Por más que la gente considere que no soy inteligente, un poquito de inteligencia sí debo tener”, fueron las palabras que utilizó el jefe del gabinete ministerial.

Las duras calificaciones fueron enfrentadas y lamentadas por el gobernador, quien expresó que el premier, una vez, se está burlando del pueblo de Apurímac, así como se lo hizo saber en vivo al presidente Pedro Castillo, en la visita del mandatario al sur del país.

“Señor premier, en Apurímac no somos secuestradores, somos un pueblo de trabajo y emprendimiento”, dijo Lantarón de forma enfática en un video.

El dirigente insta al premier a que llegue a la provincia de Cotabambas para solucionar los problemas entre las seis comunidades locales y la empresa minera, que genera millones de perdidas diarias a la región del país.

