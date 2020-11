Aportantes a las AFP exigen al Congreso aprobar ley que permite retiro del 100% de su dinero

Mañana en el Pleno del Congreso se aprobará la ley que permite la devolución de los aportes a las AFP. Serán dos los dictámenes que pasarán al voto, una de la Comisión de Economía que propone el retiro de 4 UIT, es decir 17,200 soles, y la de Defensa del Consumidor que va por el 100% del retiro total.







Al respecto, el presidente de la Asociación de Exaportantes a las AFP, Igor Grimaldo, exigió al Pleno del Congreso que apruebe el retiro del 100% de los fondos de jubilaciones que por años entregaron y que necesitan “porque el dinero no es de ellos”.

“Los grupos de poder, están ‘mermeleando’ a ciertos grupos parlamentarios, porque notablemente están en contra de devolver el 100% del capital a los peruanos, sobre todo aquellos que somos exaportantes que hemos entrado a la muerte laboral. Por eso, exigimos que este Congreso cumpla su palabra y apruebe el retiro total de los fondos”, comentó Exitosa.

AFP no se negocia

Por su parte, el vocero titular de la bancada de Podemos Perú, Aron Espinoza Velarde, adelantó que el grupo parlamentario que dirige votará por el dictamen de ley en minoría que aprueba el retiro del 100%.

En diálogo con Diario Exitosa, Espinoza Velarde aseguró que apoyarán el texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso -que preside su colega de bancada José Luna Morales- que permite el retiro total del dinero.

“La bancada de Podemos Perú va apoyar el dictamen de ley de la Comisión de Defensa del Consumidor que establece la devolución del 100% para los aportantes y exaportantes de la AFP”, sostuvo el parlamentario.

En esa línea, el legislador aseveró que desecharán el proyecto de la Comisión de Economía que propone el retiro de los fondos con un tope máximo de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a 17,200 soles.

“En ese plan nosotros no vamos a negociar, no vamos a llegar a ningún texto consensuado de 2 o 4 UIT. Eso no vamos a negociar y vamos a ir por el 100%. Esa es la posición de la bancada y yo como vocero la traslado”, apuntó.

“Nosotros seguimos firmes en la lucha y vamos a votar en bloque a favor de la libre disponibilidad del 100% de la AFP, sin topes. Somos la bancada del pueblo y lucharemos hasta el final por recuperar tu dinero que aportaste por años”, reiteró Espinoza Velarde.

En busca de votos

Al cierre de la presente edición, Diario Exitosa pudo conocer que las bancadas del Frepap, Podemos Perú, Unión Por el Perú y Frente Amplio respaldarán totalmente la propuesta del retiro del 100% de los fondos de AFP, por lo que trabajan en convencer a sus colegas de Acción Popular y Somos Perú para que se decanten por la norma. Deberán alcanzar 66 votos para su aprobación en el Pleno.

