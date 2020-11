Aparición del dengue causa alarma a las autoridades en Ica

Esta tarde, en el programa ‘Exitosa Perú’ desde la ciudad de Ica, se informó sobre la prevención y situación del Dengue, distintos puntos del país cuenta con urbanizaciones sin agua y alcantarillado, viéndose obligados a almacenar bidones de agua, pero el mal lavado de los recipientes genera la aparición de zancudos.







“Esta enfermedad es viral, es transmitida a través de un zancudo que está contagiada e infectada, y sale en las tardes. Se necesita en este momento prevención y cuidados en casa, tapar los tachos, la limpieza, el zancudo pone alrededor de 50 a 200 huevos cada tres días, imagínense cuánto se multiplica y se triplica generando millones”, expresó la especialista de prevención

Envases mal cerrados, recipientes con poco cuidado, aguas empozadas, genera la aparición de este zancudo, esta enfermedad ya ha cobrado la vida de muchos Iqueños en la región.





“Lo grave es cuando las personas no hacen la limpieza, cuando las personas no están concientizadas con la limpieza, con tapar los reservorios de agua, para evitar los criaderos de zancudos y haciendo que las personas se contagien unas de otras. Entonces empieza toda la manzana, todo el distrito, toda la provincia, como ha ocurrido este año. ¿Cómo ha sucedido esto?, justamente porque estaban dentro de sus casas a raíz del Covid-19 formándose los criaderos. Ahora no solo es trabajo del sector salud, el trabajo es de todo”, comentó la especialista.

Se puede observar que los bidones de agua están sin tapa en las calles, generando el acopio de zancudos y posteriormente dejando sus huevos, esto afecta a los vecinos de la zona.

