Antonio Maldonado: “La situación de Nadine es delicada porque hay indicios muy precisos”

La situación de la ex primera dama Nadine Heredia ha cruzado una delgada línea en la consideración del ex procurador ad hoc, Antonio Maldonado Paredes. A las evidencias aportadas por los ‘codinomes’ de Odebrecht, se suman testimonios de colaboradores eficaces que delatan un sistemático organigrama que no la libraría de una prisión segura.

“No me sorprenden los testimonios del exministro Merino, puesto que está confirmando la tesis que ya disponía la Fiscalía sobre este caso. Su situación es muy delicada porque hay información muy precisa y este aporte tiene que ser valorado junto a otros indicios y medios de prueba, que a su vez deben ser concomitantes, convergentes e interrelacionados”, señaló a diario Exitosa.

Lo manifestado por el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ante la fiscal que ve el caso, Geovana Mori, corroboran coordinaciones ilícitas con los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, miembros del consejo directivo de Proinversión, para que la constructora brasileña ganara la licitación de la megaobra y le devuelvan la carta fianza del proyecto Kuntur.

En el pedido fiscal del Ministerio Público se incluye extractos de la declaración de Merino que sustenta los cargos contra Heredia que corroborarían, además, una clara obstrucción de la justicia e injerencia para nombrar cargos en el Consejo de Ministros.

“Jorge Merino es convocado para que se presente a Palacio, entonces se acercó al despacho del presidente, pero como no estaba, fue conducido a la oficina de Nadine Heredia. Ella lo saludó y luego le dijo que quería encargarle el despacho de Energía y Minas. Merino se sorprendió y le preguntó si esta propuesta era de conocimiento del presidente, y ella le dijo que efectivamente el presidente iba a oficializar la propuesta más tarde”, transcribió la fiscal.