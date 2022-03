Antonio Maldonado: “El Ministerio Público debería nombrar una fiscalía especial para tratar el caso Karelim López”

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que el Ministerio Público debería nombrar una fiscalía especial para investigar los presuntos actos irregulares que comprometen al presidente Pedro Castillo, ministros de Estado, congresistas y otros funcionarios, según el testimonio de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López.





“Si lo que se dice es mínimamente cierto, estamos en un escenario donde la corrupción es el modo operativo de actuación dentro del Estado. Estaríamos ante una situación muy grave, tan grave que yo creo que el Ministerio Público debería nombrar una fiscalía especial para trabajar todos este caso“, dijo en entrevista para Exitosa.

El abogado precisó que se trata de varios casos que guardan relación y deberían estar bajo un mismo equipo. Cabe precisar que el testimonio de López ha sido entregado ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

“Ahora tenemos una suerte de diseminación, hoy está la fiscalía de Lavado de Activos, otro día está otra fiscalía. Tendría que haber una suerte de unidad de actuación operativa del Ministerio Público“, añadió.

En otro momento, el ex procurador señaló que lo mencionado por la lobista deberá investigarse. No obstante, consideró que no se puede descartar su versión porque tiene verosimilitud con los hechos.

“De momento, esta información no puede descartarse. Es una información que debe ser corroborada. El Ministerio Público tiene que ser serio“, explicó.

Maldonado también criticó que la Fiscalía haya filtrado el testimonio de la empresaria porque pone en riesgo la investigación. Asimismo, permite que el proceso eventualmente se utilice políticamente.

“No debiera haberse difundido porque afecta la reserva de la información. Puede traer o no consecuencias, depende de la defensa de los investigados y, seguramente, plantearán sus observaciones y quejas porque vulnera el proceso”, agregó.

Testimonio

La empresaria Karelim López habló, ante la Fiscalía, sobre presuntos actos irregulares en los que habría participado el presidente Pedro Castillo.

La lobista indicó que también estarían involucrados el ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco.

También estarían comprometidos el dueño de la casa del jirón Sarratea, Segundo Sánchez Sánchez; la exalcaldesa de Villa María, Silvia Barreda; el empresario Samir Villafuerte; los sobrinos de Castillo, Fray y Giancarlo Vásquez, y cinco congresistas de Acción Popular, conocidos como “Los Niños”.

