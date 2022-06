Antes de terminar preso John Kelvin ninguneaba a cubana Dalia Durán

La odisea que afrontó la cubana Dalia Durán que terminó con maltrato físico de la que fue víctima hasta entonces de su esposo John Kelvin, y que la llevó a denunciarlo ante las autoridades y luego enjuiciarlo. Hoy que su ex purga condena de 21 años de cárcel, fue motivo para que Magaly Medina le recordara cada maltrato que sufrió, incluso el público.

También te puede interesar: Cantante John Kelvin es condenado a 21 años de prisión por agresión física y violación sexual a Dalia Durán

Fue durante la emisión del jueves del programa “Magaly TV la firme” donde la cubana estuvo presente confesando todo acerca de su cambio de versión para defender a Jhon Kelvin y contó por qué lo hizo.

Ante ello, la periodista aprovechó la oportunidad para revivir los maltratos en señal abierta de los que fue víctima por parte de Kelvin. Antes de ser agredida por Jhon Kelvin, Dalia acusó a su exesposo de ser violenta con ella.

Entonces, como una forma de defenderse de la acusaciones, el cantante ahora preso, no dudó en intentar dejar mal parada a su aún esposa: “Ella santa no es, solo que las cámaras no la siguen, no la agarran a ella”.

Incluso en ese afán de dejarla mal, se mostró arrepentido de haberse casado con Dalia: “13 años a tu lado y yo no sabía quién eres ni quién fuiste, tú no cocinas, no lavas, no planchas, no haces nada porque no tienes ninguna profesión. Ahora te lanzas como cantante cuando no eres cantante”.