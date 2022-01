Antes de morir, Diego Verdaguer le dice adiós a su ‘Ladrona’, Amanda Miguel

El cantante argentino Diego Verdaguer falleció a los 70 años víctima de la Covid-19, pero hasta en sus últimas horas no dejó de recordarle a su esposa Amanda Miguel cuánto la amaba. Ambos intérpretes estuvieron juntos durante 46 años y tuvieron una hija llamada Ana Victoria (38).





En sus redes sociales la última publicación que realizó es una fotografía junto a quien fuera el amor de su vida, acompañada de una frase de la canción “La Ladrona”, que grabó en la década de los 80.

“¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”, dice la descripción de la publicación donde fue etiquetada la también compositora. A través de Twitter ella le respondió, aunque él ya no pudo ver este mensaje: “Siempre te amaré”, escribió Miguel, como despedida hacia su gran amor.

Cuando sólo tenía 23 años de edad Diego comenzó a cortejar a Amanda, quien para entonces tenía 18. Fue en las calles de su natal Argentina donde surgió el amor, mientras él conducía un coche y la vio a lo lejos, aunque intentó coquetearle ella no le hizo caso, pero él decidió insistir.

En una publicación reciente ella reveló que el secreto de su larga relación se basaba en las ganas que ambos tenían de que todo funcionara. “Hemos crecido juntos”, escribió Amanda.

Juntos sortearon difíciles retos, desde una infidelidad, rumores de divorcio y hasta el distanciamiento de siete meses provocado por la pandemia. Su reencuentro en noviembre del 2020 fue un suceso viral. “Estamos como si hubiéramos pasado una guerra, como si yo hubiera estado en un continente y ella en otro”, dijo él en entrevista. Ayer se despidieron.