Antauro Humala: “No le debo nada al gobierno actual, he salido por penas cumplidas”

El líder etnocacerista Antauro Humala, quien fue condenado por el “Andahuaylazo”, se pronunció esta tarde tras salir del penal Ancón II y aseguró que no le debe nada al gobierno de Pedro Castillo porque salió “por penas cumplidas”.

“No existe una jugada política, no le debo nada al gobierno actual, he salido por penas cumplidas“, precisó ante la prensa.

Además, Humala Tasso señaló que, ahora que se encuentra en libertad tras cumplir 17 años y 7 meses de prisión, ve que el país a “empeorado”.

“He vuelto a salir en libertad, veo que el país ha empeorado, la crisis está más fuerte, y el sistema ya ha caducado“, indicó.

En ese sentido, manifestó que “la izquierda en el Gobierno tiene las mismas taras que ha tenido la derecha, pero la derecha era más delincuente“.

“Orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas”

En otro momento, el hermano del expresidente Ollanta Humala, Antauro Humala, también aseguró que “todos” se sienten “muy orgullosos” de los que hicieron en Andahuaylas.

“Nos sentimos todos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas […] Los tribunales aún no, pero los hechos nos dan la razón”, expresó el líder etnocacerista.

Agregado a ello, consideró que debe entrar a gobernar el “sentido común patriótico”.

“La derecha ha fracasado durante dos siglos y vemos que la izquierda también fracasa […] entonces solo nos queda, en esta situación de emergencia nacional, […] que entre a gobernar simplemente el sentido común patriótico“, indicó.

Como se recordará, ayer, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que Antauro Humala – quien se encontraba cumpliendo una condena de 19 años por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, entre otros – saldría en libertad luego de que se le conmutara la pena.

