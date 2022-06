ANP sobre PL que propone penalizar a autoridades que revelen información de procesos judiciales: “Se busca criminalizar a las fuentes periodísticas”

En entrevista con Exitosa, el secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Renzo Chávez, se manifestó acerca del proyecto de ley que plantea penalizar, con hasta 3 años de pena suspendida, a jueces, fiscales, policías y abogados que expongan información sobre procesos judiciales.

“Lo que nos preocupa es que lo que están haciendo es criminalizar a las fuentes periodísticas. Hemos visto con anterioridad en la historia, como estos procesos de colaboración eficaz, los documentos, aquellas declaraciones que han salido en los medios, han ayudado a transparentar y a fortalecer los procesos con un mayor respaldo ciudadano”, declaró en Exitosa.

También puedes leer: Transparencia indica que es “peligroso” extender infracción constitucional a las autoridades del sistema electoral

Asimismo, consideró que los personajes políticos tratan de “obstruir el trabajo periodístico” con dicha iniciativa legislativa. “Afectar el trabajo periodístico no es necesariamente afectar a quien hace periodismo es también afectar a las fuentes que consultamos, a los documentos que revisamos a aquella información que difundimos. Si no tenemos información no podemos dar noticias”, dijo.

Además, aseguró que la ANP defenderá la libertad de prensa y que, por ese motivo, interpondrá diversas acciones legales. En ese sentido, indicó que no descartan informar a las instancias supranacionales al respecto y continuar un proceso legal con dichas instituciones.

“Si esta iniciativa prospera accionaremos desde la sociedad civil, los organismos que defienden libertad de expresión y libertad de prensa accionaremos los mecanismos legales que tengamos a nuestro alcance. Nunca se descarta las instancias supranacionales, pero para llegar a ello, primero hay que acudir a las instancias nacionales“, sostuvo.

Más información: