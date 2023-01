Año Nuevo: ¡Solo en Perú! Conoce las curiosas formas que tuvieron los comerciantes para recibir el 2023

Acabamos de celebrar Año Nuevo y muchos peruanos tienen diferentes tradiciones para que este nuevo periodo sea de prosperidad; por ello, es imposible no mostrarte algunas de las formas a las nuestros amigos comerciantes recurrieron para arrancar este 2023 con el mejor de los ánimos.

En redes sociales se hicieron virales diversas grabaciones, en las que no faltaron las risas. Tal es el caso registrado en Gamarra, donde los dueños de algunas tiendas regalaron prendas amarillas, pero no de una manera convencional, sino que comenzaron a lanzar la ropa desde los balcones, causando asombro entre las personas, quienes no dudaron en recoger los polos para atraer a la suerte en la fiesta de Año Nuevo.

Por otro lado, el bodeguero chalaco, Jorge Enríquez, más conocido como “El George” en Bellavista, le dio completamente gratis su compra al primer cliente que visitó su tiendita. En el video se puede apreciar como la pareja de consumidores le agradecen sonriente por el solidario gesto y, posteriormente, estrechan su mano.

Mientras tanto, en el Centro de Lima, a vísperas de iniciar el nuevo año, los vendedores empezaron a regalar sus productos de color amarillo aventándolos al aire, como si se tratase de la repartición de una piñata en una fiesta infantil. Los transeúntes contentos aprovecharon la situación y recogieron los mejores cotillones, que de seguro pudieron estrenar en su celebración para divertirse con la familia y amigos.

Mira el video en nuestro TikTok

Otras noticias en Exitosa