Aníbal Torres: “Solamente Dios y los imbéciles son perfectos, los seres humanos somos imperfectos”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo hoy que “solamente Dios y los imbéciles son perfectos”, con el fin de tratar de justificar los desaciertos del gobierno de Pedro Castillo en casi ocho meses de gestión.

Durante su intervención en la sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Huancayo, el premier aseveró que los “seres humanos” son “imperfectos” y cometen errores. En esa línea, remarcó que el jefe de Estado se ha disculpado en innumerables ocasiones por los desaciertos cometidos.

“…solamente Dios y los imbéciles son perfectos, nosotros, seres humanos, somos imperfectos, cometemos errores y nos disculpamos por los errores cometidos. Nuestro presidente lo ha hecho una y mil veces”, manifestó.

Complementó que “reconocer los errores” y enmendarlos engrandece la figura de las personas, sobre todo de los gobernantes.

“Engrandece a las personas saber reconocer y disculparse por los errores”, indicó.

En otro momento, el primer ministro se refirió a la polémica que generó por haber nombrado a Adolf Hitler, responsable de la Segunda Guerra Mundial.

Al respecto dijo: “Si tuviéramos una educación de calidad en el Perú seríamos conscientes que no hay ser humano absolutamente bueno ni malo. Si habíamos puesto como ejemplo a Hitler y las vías de comunicación, es un hecho real. Eso no quiere decir que Hitler no sea considerado como un gran criminal…”.

Tras explicar sus declaraciones, Torres le dio el pase al presidente Pedro Castillo, quien inició su discurso pidiendo disculpas a la población huancaína por sus comentarios contra los dirigentes de los transportistas.

