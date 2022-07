Aníbal Torres sobre retorno a la bicameralidad: “No puede hacer lo contrario de lo que dice el pueblo”

Este jueves, durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Cajamarca, el primer ministro Aníbal Torres se pronunció acerca del debate que se está llevando a cabo para el retorno a la bicameralidad en el Congreso, e indicó que si se pretende modificar este tema, primero debería consultarse al pueblo.

Además, recordó que la ciudadanía votó en contra de esta iniciativa en un referéndum en diciembre del 2018. “Señores, el pueblo ya se pronunció sobre eso, le dijo en un referéndum no a la bicameralidad, no a la reelección. Por lo tanto, el poder constituido no puede hacer lo contrario de lo que dice el pueblo”, apuntó.

“Si quiere que se modifique eso, tiene que consultarlo al pueblo, al titular del poder porque si no está usurpando un poder que no tiene. ¿Es difícil entender eso? No es difícil, cualquier persona que tiene sentido común se da cuenta de que las cosas son así”, añadió el jefe del Gabinete.

Torres Vásquez consideró que los legisladores, como representantes del pueblo, deben hacer partícipes de los debates a la ciudadanía para la toma decisiones, tal como lo vienen haciendo los miembros del Ejecutivo en sus sesiones descentralizadas. En esa línea, enfatizó en que el pueblo es el único “dueño del poder”.

“El poder soberano radica en el pueblo. Es el titular, el dueño del poder, los representantes no son otra cosa que eso, representantes. Ejercen el poder para satisfacer el interés común, general, de todos. Por lo tanto, debe hacer participar al pueblo en los debates y la toma de decisiones, que es lo que se está haciendo en estos Consejos Descentralizados”, subrayó.

Como se recuerda, el Pleno del Parlamento inició ayer 6 de julio el debate de un dictamen que establece el retorno al sistema parlamentario bicameral; es decir, que a partir del 2026 el Poder Legislativo tenga nuevamente diputados y senadores.

