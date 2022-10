Aníbal Torres sobre Pedro Castillo: “No hay recursos para mucho, su sueldo lo tiene que utilizar en pagar abogados”

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró este martes que el presidente de la República, Pedro Castillo, “tiene que utilizar” su sueldo para pagar a sus abogados y defenderse “de los golpistas”.

“Los gobernantes no se pueden servir de poder para enriquecerse, jamás lo encontrarán a Pedro Castillo con que se ha llevado un céntimo. Ojalá alguna vez ustedes visiten a la familia de Pedro Castillo, como vive la familia de Pedro Castillo, no hay recursos para mucho, su sueldo lo tiene que utilizar en pagar a los abogados para defenderse de los golpistas, pero eso no nos va a hacer que nos rindamos”, manifestó el premier desde Trujillo.

Agregado a ello, el jefe del Gabinete Ministerial afirmó que “los golpistas se quieren llamar demócratas” pero estos ya “han sido puestos al descubierto”.

“Castillo como presidente ahora es el producto de la democracia, o sea del voto del pueblo. El pueblo, el poder soberano, el poder originario, es el que lo ha puesto ahí por cinco años; sin embargo, los golpistas desde el primer día quieren sacarlo y eso no lo permitamos, nosotros amamos la democracia”, añadió Torres Vásquez.

Solicitud para interpretar artículo 117 de la Constitución

El Congreso presentó al Tribunal Constitucional (TC) una solicitud para interpretar el artículo 117 de la Constitución, tras la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo.

El pedido, que lleva la firma del titular del Legislativo, José Williams (Avanza País) y fue remitido al TC, se formalizó a través de un documento que amplió la demanda competencial del caso Defensor del Pueblo presentada días atrás.

Según la Carta Magna de 1993, el presidente de la República en funciones solo puede ser acusado por cuatro motivos: traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, congresales, regionales o municipales; disolver el Congreso; e impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

