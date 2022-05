Aníbal Torres sobre investigación contra Pedro Castillo: El escándalo político se ha judicializado

El primer ministro, Aníbal Torres, se manifestó acerca de la decisión de la Fiscalía de la Nación de ampliar la investigación preliminar en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, debido a que habría incurrido en el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

El jefe del Gabinete Ministerial, Torres Vásquez, indicó que “el escándalo político se ha judicializado” y que las denuncias en contra del mandatario, por parte de los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, fueron presentadas sin “ninguna prueba”.

También puedes leer: Abogado de Castillo desmiente versión de colaborador eficaz: “El presidente nunca ha recibido ni un solo sol de nadie”

Además, consideró que el presidente Castillo, así como otras autoridades, se toman fotografías con diferentes personas que no conocen, debido a que asisten a reuniones, eventos, en los que aceptan ser fotografiados con otros. En esa línea, indicó que en muchas ocasiones, los personajes políticos no saben cuáles son los antecedentes penales de dichas personas.

“¿Cuántas fotografías me he tomado esta mañana aquí? ¿Eso quiere decir que yo conozco a las personas con las cuales me he fotografiado? Si una de esas personas ha delinquido o va a delinquir, ¿yo puedo estar implicado en ese proceso? Es un absurdo”, indicó.

Asimismo, recordó que las investigaciones del Ministerio Público son de carácter reservado y pidió que se respete los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“El principio de presunción de inocencia de todas las personas se tiene que respetar y eso está establecido en la ley penal; sin embargo, se presenta la denuncia y luego se hace prácticamente una conferencia pública para decir que se ha formulado tal o cual denuncia. Eso es un tráfico de la justicia. Están negociando con la justicia y eso no es justo, es condenable. Eso está sancionado por la ley”, dijo.

Más información: