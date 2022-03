Aníbal Torres sobre fallo del TC: “A nadie se le juzga por sus buenas obras, sino por las malas”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, participó en el l Encuentro de mancomunidades municipales del Perú, donde volvió a pronunciarse sobre la excarcelación de Alberto Fujimori, mostrando su rechazo ante la resolución a favor del exmandatario.

“Seamos seres humanos. ¿Cómo es que podemos tolerar a quien permitió, por ejemplo, se secuestren a los estudiantes de La Cantuta (….) que se maltrate y se los entierre clandestinamente, en un camino de Lima a Cieneguilla?”, manifestó el titular del Gabinete Ministerial.

Asimismo, el parlamentario condenó los hechos en los que se ha visto involucrado el ex jefe de Estado y trató de llevar a la reflexión a los asistentes a concertación e incluso asemejó lo sucedido con lo que atravesó Alemania con el ex dictador Adolf Hitler

“¿Le gustaría que tu hijo o a tu hija le hagan eso? ¿Por qué son hijos ajenos te puedes quedar tranquilo?, diciendo ‘Ah, pero ese hizo mucho bien al Perú, hay que reconocerle sus buenas obras’. Pongo como ejemplo a Alemania, ¿no fue Adolf Hitler quien convirtió en potencial mundial a Alemania? Fue él, pero fue condenado no solo por los alemanes, sino por todo el mundo por los grandes crímenes que cometió”, refirió el funcionario.

El miembro del Ejecutivo fue tajante al indicar que el fallo de la entidad reguladora de justicia no es adecuada.“A nadie se le juzga por sus buenas obras, sino por las malas”, expresó como parte su alocución el ministro de Estado. Se pudo conocer que las familias de la víctimas no se quedaron de brazos cruzados ante la resolución del Tribunal Constitucional y solicitaron medidas provisionales buscando que Fujimori no salga de prisión.

