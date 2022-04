Aníbal Torres sobre declaraciones de Karelim López: “Exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se manifestó acerca de las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López ante Comisión de Fiscalización del Congreso acerca de una presunta reunión que habría sostenido con el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

El primer ministro informó que solo conversó con Pacheco cuando se enteró de las investigaciones en su contra y reveló que le informó que las “imputaciones son sin prueba alguna”. En esa lína, pidió a las autoridades del Ministerio Público corroborar los hechos de manera inmediata, con el objetivo de exponer la verdad.

“Absolutamente falso. Tengo que decirles que con Pacheco yo me encontré en una ocasión, en la calle, no en San Borja, no en Miraflores, y le pregunté sobre los hechos que habían sucedido en Palacio, y me manifestó (…) Eso es lo que está pasando en el país: las imputaciones sin prueba alguna. Yo exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore”, declaró el premier.

Asimismo, indicó que la también empresaria López Arredondo no puede exponer sus declaraciones a través de los distintos medios de comunicación, debido a que el proceso de investigación preliminar es “reservado”.

“No es que ella renuncia a esa reserva, renunciará a lo que ha dicho, a que se publique lo que ha dicho, pero el proceso en esa etapa es reservado”, sostuvo.

Cabe señalar que, López indicó que el premier Torres habría intimidado al exsecretario de Palacio para que no se revelara información sobre el Gobierno. En otro momento, expuso que ella habría financiado el cumpleaños del presidente de la República, Pedro Castillo, además que el mandatario lideraría una organización criminal denominada ‘Los Niños’.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y lo hace con su exministro. La ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad”, manifestó.

