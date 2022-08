Aníbal Torres sobre citación al Congreso: “Estoy dispuesto a la censura, no me muero por un carguito”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció acerca del planteamiento del Congreso de la República para citarlo al Pleno a explicar sus declaraciones del pasado miércoles en una actividad oficial del Ejecutivo, en donde azuzaba a distintos grupos sociales a venir a Lima y confrontar a los “golpistas” que desean vacar al presidente Pedro Castillo.

Luego de que se hiciera público que la bancada de Avanza País propuso, por medio de una moción, citar al titular de la PCM al palacio legislativo, Torres Vásquez dijo estar aguardando la invitación formal del Congreso y estar dispuesto a acatar la decisión que se tome en dicha reunión, incluida una censura, alegando a que “no se va a morir por un carguito”.

“Estoy esperando, por supuesto, que nuestro Congreso me invite, porque ellos me han dicho que me van a invitar para dar explicaciones de esto. Yo estoy dispuesto a hacerlo en cualquier momento y estoy dispuesto a someterme a cualquier decisión, incluso a la censura, el Congreso tiene ese derecho, yo no me muero por un carguito”, declaró en el marco de otra reunión que llevó a cabo el Gobierno.

Asimismo, agregó que, a pesar del posible castigo a manos del Parlamento nacional, no dejará de respaldar la gestión del jefe de Estado. “Yo voy a seguir defendiendo al Gobierno de Pedro Castillo, desde dentro o desde fuera, porque yo estoy con el pueblo”.

Por otra parte, ratificó su crítica hacia la prensa nacional, apuntando a que necesita someterse a una reflexión. Además, se quejó de la propagación que se ha hecho por parte de los diversos medios de comunicación sobre las denuncias contra el Gobierno por presuntos actos corruptivos.

“El periodismo debe reflexionar. Por supuesto que a ellos les pagan para hacer esto, ellos no lo hacen gratis, a mí no me van a engañar. ¿Y quienes les pagan? Vamos a decir algo de verdad también ahí. Por ejemplo, un medio de prensa, un canal de televisión que recibió una tremenda suma de dinero en dólares no bancarizados, eso es corrupción. Y esos que atacan al Gobierno desde ese medio, ellos al servir a su patrón corrupto, son también corruptos”, enfatizó.

