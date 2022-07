Aníbal Torres: “Si el Congreso cree conveniente presentar PL para que investigación fiscal sea pública que lo haga”

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció acerca de las críticas al proyecto de ley que sanciona la difusión de información fiscal sobre casos penales.

“No sería nada difícil presentar al Congreso presentar un proyecto de ley que diga que la investigación no es reservada, sino pública, pero las personas honestas no pueden hacer eso. No podemos dejar que el Congreso dicte una ley de tal naturaleza. Cómo parecemos frente a los ojos del mundo. Ahora, si el Congreso cree que es conveniente que lo haga”, declaró el jefe del Gabinete Ministerial, Torres Vásquez, durante una conferencia de prensa.

Además, se refirió acerca de las declaraciones de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, sobre dicha medida y consideró que “está violentando la ley”. El primer ministro también señaló que los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Publico deberán de actuar “al margen” de la norma.

“No pueden decir, como he escuchado a la señora fiscal de la Nación, que la sociedad necesita ser informada cuando ustedes los periodistas le preguntan por el proyecto de ley. No, los funcionarios públicos para contestar a los periodistas lo tenemos que hacer responsablemente porque ella al decir eso está violando la ley”, expresó.

“Allí hay una falta grave y la Junta Nacional de Justicia podría investigarla. No estoy diciendo que la investiguen. Si estuviera en la Junta Nacional de Justicia inmediatamente la llamo para que me aclare”, añadió.

Cabe señalar que, el pasado 25 de junio, el primer ministro informó que el Ejecutivo aprobó dicha iniciativa y señaló que la sanción para las personas que divulguen información reservada será de 4 años de pena privativa de la libertad.

“La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es publico y no hay reserva”, manifestó.

