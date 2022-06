Aníbal Torres: Probablemente no se concrete el paro de transportistas este lunes 27

Este viernes, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no descartó que se concrete el paro de transportistas de carga pesada programado para este lunes 27 de junio, pero afirmó que el Gobierno viene realizando negociaciones con el sector.

En ese contexto, afirmó que no existe la posibilidad de un desabastecimiento de alimentos por 10 días ante esta amenaza, pues asegura que “no se ajusta a la realidad”.

“Hay la amenaza de una huelga de transportistas para el lunes, pero la negociación con ellos continúa. Probablemente no haya huelga (el 27 de junio) o si existe solo será de algunos sectores de transportistas. No hay la posibilidad de desabastecimiento de los mercados, eso no se ajusta a la realidad”, declaró Torres en conferencia de prensa tras sesión de Consejo de Ministros.

Aníbal Torres también se pronunció sobre un proyecto de ley para regularizar el transporte terrestre internacional. “También se acordó un proyecto de ley sobre el transporte terrestre internacional (de Bolivia y Ecuador) a fin de que no ingresen al país combustibles que son mucho más contaminantes de lo que poseemos nosotros”, detalló.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, también se refirió sobre este proceso de control. “(Es para) unidades que proceden de países vecinos y hacen uso de combustible que no se encuentra en condiciones adecuadas y contaminan el medio ambiente nacional. Aparte, también tienen costos prohibitivos y son una competencia desleal para nuestros transportistas”, mencionó.

