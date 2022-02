Premier Torres: Presidente Castillo ya pidió disculpas a la prensa y con eso es suficiente

¡Atención! El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió este miércoles -durante conferencia de prensa- al desatinado comentario que tuvo el presidente Pedro Castillo contra la prensa e indicó que las posteriores disculpas del mandatario zanjaban el impase. Además, el premier también cuestionó a los medios de comunicación y anunció medidas.





“El presidente ya pidió disculpas (por el maltrato a la prensa) y eso me parece que es suficiente […] La prensa tiene la libertad de informar y nadie lo impide. Los ministros somos difamados constantemente y no hemos hecho nada. Por ahora que estoy en el Ministerio, después tengo que defenderme. Esto no se quedará así”, señaló Aníbal Torres.

Sobre la pregunta que realizó el periodista de Exitosa, acerca de la contradicción en la declaración del presidente Castillo a la Fiscalía en el caso Karelim López, Torres indicó que este tema no se podía debatir públicamente debido a que era materia de investigación fiscal.

“Las cuestiones que son materia de investigación fiscal o judicial no se debaten públicamente […] Los que entregaron la declaración del presidente (a la prensa) han incurrido en violación a la ley. Son ellos quienes deberían ser investigados”, señaló Torres.

IMPASE CON LA PRENSA

Cabe precisar que este lunes, Pedro Castillo fue consultado sobre su cambio de versión ante la Fiscalía respecto a las visitas a la casa del pasaje Sarratea (Breña) y su reunión con la empresaria Karelim López en Palacio de Gobierno.

Durante una actividad oficial, nuestro reportero Iván Escudero le consultó al mandatario: “¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre las reuniones con Karelim López?”, el jefe de Estado, evidentemente incómodo, respondió: “¡Está prensa es un chiste!”.

“Estamos hablando de la educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes? Hablemos de la educación, acompáñenme a ver cómo están las escuelas y los niños”, agregó Castillo.

DISCULPAS DE CASTILLO

Un día después de este hecho, el jefe de Estado pidió disculpas a la prensa, luego de calificarla de “chiste” ante la pregunta que le realizó un periodista de nuestro medio por las contradicciones en sus declaraciones acerca de las presuntas reuniones con la empresaria Karelim López. En esa línea, el mandatario señaló que continuará realizando sus labores en presencia de los periodistas.

“Desde acá si hay alguna situación por la que se haya herido parte de la susceptibilidad de la prensa, pido las disculpas correspondientes y vamos a seguir trabajando”, declaró el jefe de Estado en Tv Perú.

