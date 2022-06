Aníbal Torres: Poder Judicial y Ministerio Público se han sumado al grupo que quiere vacar a Castillo

Desde Cusco, en donde participó en una mesa técnica, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que durante 200 años se había gobernado para un pequeño sector del país, el mismo que ahora buscaba sacar del poder al presidente Pedro Castillo. Además, enfatizo que a este grupo se le había sumado el Poder Judicial y el Ministerio Público.

“Siempre se gobernó para un pequeño sector, cuando hubo crecimiento económico se benefició solo a ese pequeño grupo. Eso tiene que cambiar y esto no se produce de la noche a la mañana. Estamos dando inicio a esta situación. Ustedes ven que ese pequeño grupo que no reconoce el triunfo de Pedro Castillo como presidente, está buscando vacarlo desde el inicio. Actualmente se han sumado otros, está el Ministerio Público, el Poder Judicial, está un gran sector de la prensa capitalina”, precisó Torres Vásquez.

Tras ello, señaló que existía “un pacto secreto de la corrupción” que le había robado millones al Perú y ahora “buscaban esconderse” detrás del gobierno de Pedro Castillo sin mostrar una sola prueba en contra del presidente.

Además, el premier cuestionó a las voces que acusan de comunista al gobierno de Castillo Terrones y recalcó que el gobierno se rige en una economía social de mercado.

“Como existe una clase que carece de conocimientos suficientes y no puede debatir decentemente nos califica de comunistas. Ni siquiera saben qué es el comunismo. No hemos dado la más mínima muestra de ser comunista, poque estamos en un gobierno que gobierna para todos los peruanos dentro de una economía social de mercado. Aquí no se le ha quitado un céntimo a esa clase que siempre se benefició durante 200 años de vida republicana. Estamos haciendo algo diferente, ya no vamos a gobernar solo para ello, sino para toda la población”, concluyó.

