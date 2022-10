Aníbal Torres: “No tengo que pedir disculpas porque no le he faltado el respeto a la prensa”

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, sostuvo hoy que no pedirá disculpas a la prensa porque considera que no les ha faltado en respeto en ningún momento, a pesar de recibir “insultos de ciertos medios” de manera permanente hacia su persona.

También te puede interesar: Jorge Chávez: Denuncia de fiscal de la Nación contra el presidente “está bien estructurada y con evidencias contundentes”

Asimismo, el premier aclaró que en la conferencia de prensa realizada el día de ayer 11 de octubre, solo asistió la prensa internacionales porque “exigían una conferencia de prensa solamente con ellos”. Por otro lado, Torres indicó que no lo humillarán porque él no ofende a nadie, incluso dijo “para mí merece respeto incluso algunos congresistas que me atacan”.

“Seré muy claro, nunca les pido disculpas por las ofensas e insultos de ciertos medios y que lo hacen permanentemente. No tengo que pedir disculpas porque no le he faltado a la prensa. El hecho de que anoche se haya realizado esta conferencia de prensa solo con medios internacionales, es porque fuimos informados de que la prensa internacional exigía una conferencia de prensa solamente con ellos, con ustedes lo estamos teniendo ahora“, expresó.

“Creo que hay que ser más contemplativos, el uno con el otro, a mí no me van a humillar porque no ofendo a nadie, a ningún ciudadano, para mí merece respeto incluso algunos congresistas que me atacan y acaso salgo a contestar igual, no ofendo a ningún ciudadano“, añadió.

También te puede interesar: Vladimir Cerrón: No se puede vacar a un presidente por indicios, pero sí se puede hacer un Golpe de Estado

Más noticias en Exitosa: