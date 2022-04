Aníbal Torres: “No tengo miedo a nada, no estoy aferrado al cargo”

Durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Puno, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, indicó que no está aferrado al alto cargo público que le designó el presidente de la República, Pedro Castillo, tras conocer las expresiones de algunos personajes políticos en su contra por tomar como ejemplo las acciones que realizó Adolf Hitler.

Asimismo, aseguró que es una persona honesta y que continuará trabajando a favor de la población. En esa línea, pidió “olvidar los odios” y seguir impulsando el progreso del país.

“Soy persona honesta y digo la verdad, y no tengo miedo a nada, porque yo no estoy aferrado al cargo, he aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio, y no solamente mendigando puestos como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana, seamos honestos, seamos francos, olvidemos los odios de 200 años, tengamos presente que el Perú no es solamente una determinada clase, ecónomica, social y política, que a ellos solo no les pertenece el Perú, que nos pertenece a todos los peruanos”, manifestó el primer ministro.

Además, se refirió acerca de las solicitudes de algunos congresistas de la República de que renuncie a su cargo luego de mencionar a Hitler en su discurso para promover el desarrollo de las vías de comunicación. En ese sentido, indicó que impulsará su respaldo al Gobierno desde el lugar en donde se encuentre, ya sea como presidente del Consejo de Ministros o como ciudadano, debido a que tiene el objetivo de “defender los intereses del país”, de escuchar y atender las demandas de la población, además de eliminar las diferencias sociales.

“Cae un ministro o un Consejo de Ministros, vendrá otro pero el programa debe ser siempre el mismo, por lo menos en los cinco años de gobierno para el cuál ha sido elegido el presidente Pedro Castillo Terrones”, señaló el titular de la PCM.

“Mañana podemos ya no estar, pero estaremos respaldándolo en el lugar que nos encontremos porque aquí no estamos por el puesto, estamos para defender los intereses del país, para trabajar conjuntamente con el pueblo y poderlo sacar del subdesarrollo para eliminar eses enormes diferencias sociales que no son propias de una sociedad civilizada”, añadió.

