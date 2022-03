Aníbal Torres: “No hemos promovido ni vamos a promover la Asamblea Constituyente”

En una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que el Ejecutivo no impulsará la instalación de una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución Política del Perú, que reemplace la del 93, e indicó que el Gobierno no impedirá que se desarrolle esta medida, si la población la propone.





“No hemos promovido ni vamos a promover la Asamblea Constituyente. Eso no significa que los ciudadanos no puedan plantear esa iniciativa, ese es un derecho de los ciudadanos, así como oponerse a la Asamblea Constituyente”, manifestó el primer ministro.

Asimismo, indicó que diferentes personajes políticos buscan catalogar al Gobierno del presidente Pedro Castillo como “comunista” y descartó que el mandatario busque que los medios de producción estén dirigidos por el Estado.

“Algunos quieren imputarnos que somos comunistas, es absolutamente falso. No es que el partido comunista esté fuera de la ley, no. Nosotros no somos comunistas. El comunismo quiere decir economía planificada desde el Estado todos los medios de producción pertenecen al Estado, no a los particulares y partido único. Nosotros no. Nosotros es todo lo contrario”, precisó.

Además, señaló que los ministros de Estado están implementando diversas medidas para ayudar a la reactivación de la economía y, así permitir que la economía crezca y que los ciudadanos cuenten con mayores oportunidades para su desarrollo. El jefe del Gabinete Ministerial consideró que el grupo de la oposición no está de acuerdo con el trabajo que realiza el Gobierno.

“Estamos creciendo económicamente y bastante. Eso no le gusta a un sector de la población, que todos los peruanos deberíamos estar de acuerdo en que la economía crezca. Al Perú hay que ponerlo por delante”, sostuvo.

