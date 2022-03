Aníbal Torres: “No hay tal ‘gabinete en la sombra’, las decisiones se toman en Consejo de Ministros”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó que el Poder Ejecutivo no está integrado por un Gabinete ‘en la sombra’ y que las decisiones sobre las nuevas medidas que buscan lograr el bienestar de la población y el desarrollo del país las toman los titulares de las diferentes carteras ministeriales.

Asimismo, el primer ministro aseguró que es “falso” que exista un grupo de personas que tenga mayor poder que los funcionarios del Consejo de Ministros y que estaría conformado por los asesores del presidente y empleados del Palacio de Gobierno. En esa línea, consideró que la Fiscalía de Crimen Organizado continúe con las investigaciones en contra de quienes habrían cometido el presunto delito de organización criminal.

“No hay tal ‘gabinete en la sombra’, todas las decisiones se toman en el Consejo de Ministros. Y el presidente, cuando tiene que tratar algún asunto particular de algún sector, llama al ministro correspondiente. Eso es lo que sucede. Yo no despacho con ellos. Ahora los estoy conociendo un poco más porque antes iba a hablar con el presidente y los veía ahí, pero no es que tomen alguna decisión sobre una cuestión de Estado”, declaró el titular del Consejo de Ministros, Torres Vásquez, en Tv Perú.

Cabe señalar que, la Fiscalía investiga a Biberto Benarardo Castillo León, Jaime Idrogo Mejía, Beder Camacho Gadea, Wilson Petrel Mostacero, Franco Pomalaya Neyra, Rodolfo Ramírez Apolinario, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco. Esta indagación se abrió por 60 días y se podría ampliar por 36 meses.

Además, el titular del Consejo de Ministros indicó que algunos personajes políticos han tratado de “buscar al Ejecutivo todos los males habidos y por haber” y señaló que varias acusaciones que aún son investigadas fueron difundidas por los diferentes medios de comunicación para perjudicar al Gobierno.

“¿Conocemos el contenido de la colaboración eficaz de Odebrecht? ¿En Lava Jato? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué esos procesos están demorando demasiado?”, finalizó.

