Aníbal Torres: “No es cierto que este Gobierno es una tragedia”

En conferencia de prensa, el primer ministro, Aníbal Torres, indicó que el actual Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, “no es una tragedia”. En ese sentido, aseguró que los ciudadanos respaldan la gestión del jefe de Estado, Castillo Terrones.

“No es cierto eso de que a la comunidad se le diga por los medios de que este Gobierno es una tragedia. No, la población sabe del trabajo que se viene haciendo y eso se revela en el incremento de la aceptación de la población al presidente Castillo”, declaró el primer ministro, Torres Vásquez.

Asimismo, informó que cuando visita las diferentes regiones del país, observa que los ciudadanos expresan su “aceptación al presidente Castillo” y cuestionó la labor de la prensa, debido a que considera que solo se informó acerca del incidente en Tacna y no acerca del recibimiento al mandatario en otras partes del país.

“Dicen que la aceptación del presidente es de 5%. No puedo creer en eso porque en todo lugar donde asisto, y se presenta el presidente o el Poder Ejecutivo, la aceptación es masiva”, señaló.

También puedes leer: Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó indagar a Pedro Castillo por supuesta “organización criminal familiar”

“En Tacna, la aceptación es masiva pero la prensa lo único que saca es ese sector donde le tiraron huevos al presidente, que es un hecho real y verídico, pero la información debe ser correcta”, manifestó.

Además, señaló que los medios de comunicación están “perdiendo credibilidad” y que “sería mejor” que los periodistas “comiencen a hablar con la verdad”, con el fin de que los ciudadanos vuelvan a confiar en la información que se difunde.

“La prensa tiene su verdad, respetamos esa verdad, no estamos haciendo nada esa verdad. No tenemos la culpa de que la población ya no les crea o vayan perdiendo credibilidad. Sería mejor que en el Perú comencemos a hablar con la verdad”, señaló.

Más información: