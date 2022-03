Aníbal Torres: “No conozco a Karelim López, nunca me he dirigido a ella ni por terceras personas”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó este martes conocer a la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López. Esto luego que la empresaria denunciara haber recibido presiones por parte del Gobierno, a través de un “emisario” del premier, para que cambie su testimonio y denuncie a fiscales.

A través de su cuenta de Twitter, el titular de la PCM consideró que esta versión se trata de un “invento para justificar la vacancia” contra el presidente Pedro Castillo. Asimismo, pidió a la Fiscalía aclarar esta denuncia a la cual calificó como “falsa”.

También puedes leer: Perú Libre: Margot Palacios negó que Guido Bellido controle los votos de la bancada

“La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim (López), nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones“, escribió el premier.

La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim L., nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) March 15, 2022

El caso

Fuentes de ‘Hildebrandt en sus Trece‘ revelaron que un presunto “emisario” del premier Aníbal Torres le habría entregado a la lobista Karelim López “el borrador de un documento, conminándola a denunciar a la fiscal Luz Taquire y al fiscal superior Rafael Vela” el pasado 8 de marzo.

“El ‘emisario’ de premier Torres, según Karelim López, le prometió que, si denunciaba a los fiscales de lavado de activos, su caso pasaría a la Fiscalía Anticorrupción, donde en unos seis meses ella quedaría fuera de las investigaciones“, precisó el periodista Américo Zambrano.

Testimonio de Karelim López

La empresaria se acogió a la colaboración eficaz de la Fiscalía y sus primeras revelaciones comprometen al presidente Pedro Castillo en tráfico de influencias y por direccionar la entrega de obras públicas junto al ahora exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

López se habría vuelto colaboradora de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, que dirige Luz Taquire Reynoso, desde el pasado 18 de febrero y acusó a al mandatario Pedro Castillo de liderar una presunta organización en la que participan Silva y el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco.

También estarían involucrados el dueño de la casa del jirón Sarratea, Segundo Sánchez Sánchez; la exalcaldesa de Villa María, Silvia Barreda; el empresario Samir Villafuerte; los sobrinos de Castillo, Fray y Giancarlo Vásquez, y cinco congresistas de Acción Popular, conocidos como “Los Niños”.

También te puede interesar: Presidente Castillo se presenta esta tarde al Parlamento para brindar un mensaje

Más noticias en Exitosa: