Aníbal Torres: “Los ladrones que nos robaron millones en los gobiernos anteriores, ahora están detrás de la vacancia”

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, se pronunció sobre el proceso de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, que se debatirá en el Congreso el próximo lunes 28 de marzo.

En un amplio pronunciamiento desde la ciudad de Huancavelica, el premier culpó a un sector político de promover la destitución del jefe de Estado porque ya no conservan sus puestos en el Estado.

“Esos ladrones que, en los gobiernos anteriores, nos robaron por miles de millones, ahora están detrás de la vacancia de Pedro Castillo porque perdieron la mamadera en 200 años de vida republicana, esa es la verdad”, aseveró.

Asimismo, aseguró que las causas para la vacancia presidencial “vienen de medios de comunicación que desinforman”. En esa línea, minimizó los cuestionamientos que pesan sobre el mandatario y descartó que esté inmerso en actos de corrupción.

“No hay absolutamente una sola prueba y no lo pueden exhibir porque no la tienen. Solamente vociferan y tratan de engañar al pueblo, en eso está abocado un sector del Congreso“, añadió.

El jefe del Gabinete Ministerial también aprovechó en hacer un llamado al Parlamento para llegar a un consenso y finalizar con los intentos de vacancia.

“Se quiere destruir la democracia con un golpe de Estado llamado vacancia, renuncia o acusación constitucional. ¿Qué nos pasa? Mirémonos quién somos, unámonos en defensa de nuestros derechos, a fin de que conjuntamente, en democracia, podamos superar todos estos males”, enfatizó.

Vacancia presidencial

Con 76 votos a favor, 41 en contra y 1 en abstención, el Congreso aprobó este último lunes 14 de marzo admitir a debate la moción de vacancia contra Pedro Castillo.

Ante ello, el jefe de Estado, o en su defecto su abogado, concurrirá a defenderse ante el Pleno el 28 de marzo a las 3 p.m., según precisó la titular del Legislativo, María del Carmen Alva.

La moción de vacancia presidencial se basa en las recientes revelaciones de la lobista Karelim López, la presunta injerencia en los ascensos en la PNP y Ejército, la posible consulta sobre salida al mar para Bolivia, las reuniones secretas en la casa de Sarratea; entre otros puntos que en total suman 18.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, se necesitarían 87 votos para que el Legislativo proceda con la destitución del jefe de Estado.

