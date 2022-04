Aníbal Torres: La prensa nos ataca todos los días, porque afectamos sus intereses

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció acerca de la labor de los periodistas de los diferentes medios de comunicación. En esa línea, indicó que la prensa “ataca todos los días” a los funcionarios de las diferentes carteras ministeriales y señaló que si lo hace es porque el Gobierno “afecta” sus intereses particulares”.

Asimismo, señaló que algunos medios son dirigidos por grandes grupos de poder, que son parte de la “ultra derecha”.

“La prensa nos ataca todos los días y tiene razón en atacarnos, puesto que estamos afectando sus intereses. Ustedes no pueden observar, no pueden ver quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación de Lima. ¿Quiénes son? ¿La clase media, la clase pobre? No, es precisamente la ultra derecha”, manifestó el primer ministro, Torres Vásquez.

En otro momento, el jefe del Gabinete Ministerial se manifestó acerca de una posible censura en su contra y señaló que los miembros del Parlamento deberán de tomar una decisión al respecto, debido a que está dentro de sus facultades.

Además, indicó que los grupos de la oposición están buscando la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, desde que asumió su cargo tras ser elegido por la población en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“¿Qué me van a censurar? Así será. Es facultad del Congreso, no se puede desconocer. Lo que sí se tiene que desconocer es ese hecho que, desde el primer día que Pedro Castillo asume el poder, estamos con ‘vacancia presidencial’. Tu dinero y el de todos los peruanos lo utilizan para que estos señores se dediquen a la vacancia presidencial noche y día. Lo has elegido para que legisle en función del interés común, pero no un sector en el Congreso”.

