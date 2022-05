Aníbal Torres: “La posición del Gobierno es fortalecer la Sunedu”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, expresó que el Poder Ejecutivo tomará una decisión que fortalezca a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) luego de que el Congreso de la Republica aprobara el proyecto de ley que recompone el consejo directivo del organismo.

También te puede interesar: Poder Ejecutivo observaría ley que recompone consejo directivo de la Sunedu

A su salida de Palacio Gobierno, hasta donde llegó para sostener una reunión con el presidente Pedro Castillo, Torres Vásquez señaló que antes de tomar cualquier medida u observación, tiene que leer la ley aprobada, pero siempre con la intención de darle peso a la institución dependiente del Ministerio de Educación, como lo indicó y comprometió el jefe de Estado en su etapa de candidato.

“No podemos observar sin conocer la ley. Tenemos que leerla y tomar una decisión al respecto, por supuesto en el sentido de fortalecer la Sunedu. Hay que tener en cuenta que el desarrollo, el progreso de un país depende de la educación, de una buena calidad educativa, en inicial, secundaria y universitaria. Sabemos que nuestra educación es de ultima calidad, por eso somos el país subdesarrollado culturalmente que somos”, señaló el premier a TV Perú.

Asimismo, el jefe del gabinete ministerial opinó que el organismo en mención actualmente está muy lejos de ser ejemplar, señalando sobre todo que existen instituciones educativas sin la índole necesaria para una mejor formación.

“Vamos a fortalecer para que mejore el nivel de educación. Claro que no es perfecta la Sunedu ahora. Hay universidades que han pasado por SUNEDU, pero que no tienen ninguna calidad en la formación profesional. Eso hay”, sentenció. “Antes tenemos que leerla para ver si la promulgamos, la publicamos, solo si no hay ninguna observación”, añadió.

Lo más visto en Exitosa