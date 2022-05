El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informó que tuvo la intención de acudir a la mesa de diálogo en Cotabambas para escuchar las demandas de la población, pero no acudió, debido a que presuntamente lo querían secuestrar.

“Por supuesto que he querido escuchar a la comunidad y cuáles son sus necesidades, pero se niega. Quieren que yo vaya en donde ellos están levantados. ¿Que vaya para que me puedan secuestrar? No pues”, declaró el primer ministro Torres Vásquez.

Asimismo, señaló que el Ejecutivo atendió las diversas necesidades de los ciudadanos en el interior del país, ante las protestas sociales que se registraron; sin embargo, aún no han llegado a un consenso con las comunidades de la provincia de Cotabambas, en la región Apurimac, y la empresa MMG Las Bambas.

Ante ello, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, se manifestó en contra de las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, a través de las redes sociales. En esa línea, calificó las expresiones del primer ministro como “lamentables, desatinadas y ofensivas”.

“Ante las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hoy en el Congreso, donde da a entender que no acudió a la provincia de Cotabambas por temor a ser secuestrado, en mi condición de gobernador regional de Apurímac califico estas expresiones como lamentables, desatinadas y ofensivas al pueblo de Apurímac. Señor premier, en Apurímac no somos secuestradores”, enfatizó.

Por último, señaló que espera que las autoridades del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, pueda escuchar sus necesidades y resolver los problemas registrados en la minera MMG.

