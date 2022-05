Aníbal Torres: “Hemos disminuido al mínimo la tercerización y por eso la ministra de Trabajo ha sido censurada”

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, afirmó este lunes que la exministra de Trabajo, Betssy Chávez, fue censurada por el Congreso de República debido a que durante su gestión “disminuyó al mínimo la tercerización” en el sector.

“Trabajamos en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el sector laboral, hemos disminuido al mínimo la tercerización y, precisamente, esa ha sido una de las causas por las cuales la ministra de Trabajo (Betssy Chávez) ha sido censurada”, dijo durante su intervención en el XIV Consejo de Ministros Descentralizado en Loreto.

Las declaraciones del premier se dan luego que, este último jueves, con el respaldo de 71 parlamentarios, 28 en contra y 12 abstenciones, el pleno del Parlamento decidió censurar a la ministra de Trabajo Betssy Chávez, quien ahora regresará a sus funciones como congresista.

No obstante, la censura se hizo posible debido al apoyo de Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre; así como de otros parlamentarios oficialistas como Guido Bellido, Margot Palacios y Kelly Portalatino.

En otro momento, el premier aprovechó la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado para aseverar que “el Gobierno está realizando una revalorización histórica de aquellos pueblos que fueron invisibilizados por los sucesivos gobiernos“.

Asimismo, defendió el desarrollo de estas sesiones en las diferentes porque “se puede escuchar a la población”.

No obstante, el gobernador de la región Loreto, Elisbán Ochoa, afirmó que no participaría en el Consejo de Ministros Descentralizado debido a que no ha recibido una respuesta del Gobierno de Pedro Castillo a las demandas para su región.

