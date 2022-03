Aníbal Torres: “Haber dicho que Bolivia puede tener una salida por territorio peruano hacia el mar, no es traición a la patria”

El Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, salió en defensa de las acusaciones que sindican a presidente Pedro Castillo como traidor a la patria, cuando otros ex presidentes tuvieron faltas más graves y no recibieron el cargamontón que ahora recibe el jefe de Estado.





“Todos en el Perú sabemos que hay un sector de la derecha que quiere vacar al presidente de la República. Incluso hay algunos congresistas que lo único que hablan es de eso. Bueno, es su deseo de ellos, pero por ejemplo la vacancia por traición a la patria. ¿Dónde está la traición a la patria?”, señaló tajantemente el Primer Ministro.

El parlamentario indicó que los ex presidentes Alberto Fujimori y Alan García tuvieron acciones más graves en este tema y no fueron vacados por ello. “No hay ninguna traición a la patria por haber dicho que Bolivia puede tener una salida por territorio peruano hacia el mar. Ya lo tuvo antes con la decisión del presidente Fujimori que se le entregó una franja. Allí no solamente se le entregó la franja para que pase, sino la propiedad superficiaria por 99 años”, afirmó

Cabe mencionar que esta semana viene siendo la peor que traviesa Pedro Castillo desde asumió la presidencia del país, ya que desde las declaraciones de la empresaria Karelim López, no han cesado los cuestionamientos para el también maestro y podría finalizar este viernes con el pedido de vacancia que el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que viene preparando junto a otras bancadas.

