Aníbal Torres: “Estoy preparado para una censura”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció acerca de la decisión del Congreso de la República de admitir la moción de interpelación en su contra, debido a las protestas sociales que se registraron en diversas partes del país, ante el incremento de los precios de los combustibles y productos de primera necesidad.

El primer ministro, Torres Vásquez, indicó que responderá ante las interrogantes del Parlamento acerca de los enfrentamientos y muertes, que ocurrieron durante las manifestaciones en Junín, Huánuco e Ica, además sobre la medida de inmovilidad social obligatoria en Lima y Callao, que dispuso el Ejecutivo el pasado 05 de abril.

“Yo tengo que asistir a la interpelación, para contar la verdad de la declaratoria de emergencia con la presión del derecho de movilización. Voy a presentar el informe de la Policía, del Ministerio del Interior. No voy a presentar el informe de la Dini porque eso es secreto. En todo caso que el Congreso solicite y reciba en una sesión reservada”, declaró a Canal N.

“En términos generales se dice que hay el peligro de que se produzcan hechos de violencia que afectarían a las personas, a la propiedad privada y pública. Si no se hubiese declarado el estado de emergencia los actos de violencia iban a comenzar temprano”, añadió.

Asimismo, indicó que como jefe del Gabinete Ministerial, Torres Vásquez, está preparado para una eventual censura, si la mayoría del Congreso de la República promueve dicha medida.

“Yo estoy preparado para todo. Tengo entendido que el Congreso me va a censurar. Como ahora he ido, he declarado sobre lo que me han preguntado. Yo iré en esa época y declararé sobre todo lo que ocurrió, pero ya se sabe cómo actúan en el Congreso. Ellos con razón y sin razón me pueden censurar, y yo no diré nada”, sostuvo.

En otro momento, se refirió acerca de las declaraciones de la aspirante a colaboración eficaz, Karelim López, sobre una reunión que habría sostenido con el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, para recomendarle abandonar el país.

“Ante el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización, la señora Karelim López ha dado una serie de invenciones. Según ha dicho que le he ofrecido para que se vaya a Panamá, pero esta reunión que tengo con el señor Pacheco es a fines de noviembre, Richard Rojas fue rechazado como embajador de Panamá el 11 de octubre del 2021”, manifestó.

